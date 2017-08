Übernahme Facebook schnappt sich Thüringer Video-Start-up Faytec

Facebook hat sich das Thüringer Video-Startup Faytec geschnappt. Die Technologie des jungen Unternehmens könnte zum Videoservice Watch des Social-Network-Riesen passen.



Bild: t3n

Am Mittwoch hatte Facebook mit Watch einen neuen Videodienst angekündigt . Die zunehmende Fokussierung des Social-Network-Riesen auf Videoinhalte zeigt sich auch in der jüngsten Übernahme. Facebook kauft das Thüringer Startup Faytec, das sich mit seinem sogenannten Diminished-Reality-System auf das Entfernen von Gegenständen aus Live-Videos spezialisiert hat – ideal, um etwa andere Werbung in identischen Videoinhalten zu platzieren, wie deutsche-startups.de berichtet Das in Erfurt beheimatete und im Jahr 2011 als Ausgründung der Technischen Universität Ilmenau entstandene Unternehmen dürfte mit der Übernahme Geschichte sein. Auf der Faytec-Website heißt es: „Unsere Produkte und Services können nicht mehr käuflich erworben werden“. Zuvor hatte Faytec unter anderem ein Software-Plugin für Videoeditoren wie Adobe After Effects im Angebot gehabt, um damit Objekte in Videos zu manipulieren.Facebook hat den Kauf von Faytec mittlerweile gegenüber verschiedenen Medien bestätigt . Eine offizielle Mitteilung dazu gibt es aber derzeit ebenso wenig wie finanzielle Details zu der Transaktion. Facebook hatte kürzlich mit Source3 ein Content-Rechte-Startup und mit Ozlo ein KI-Startup erworben Faytec soll laut Informationen auf dem Karrierenetzwerk Linkedin rund zehn Mitarbeiter haben. Geführt wurde das Startup laut deutsche-startups.de bisher von André Münnich, Jan Herling sowie Wolfgang Broll. Als Geldgeber traten bisher die bm|t Beteiligungsmanagement Thüringen GmbH sowie ein Business Angel-Konsortium um Cornelius Boersch in Erscheinung. bm|t hat den Faytec-Exit schon auf seiner Website bestätigt, allerdings ohne (finanzielle) Details zu nennen.