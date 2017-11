iPhone X Verkaufsstart Die Schlangen sind zurück

In Berlin warteten heute Morgen viele iPhone-Fans auf die Öffnung des Apple-Stores © dpa

Themenseiten zu diesem Artikel: Apple China iPhone Verkaufsstart Deutschland Schlange Geschäftsöffnung

Das neue iPhone X ist zum Verkaufsstart in China, dem weltgrößten Smartphone-Markt, auf großes Interesse gestoßen. Vor den Apple-Stores bildeten sich am Freitag schon Stunden vor der Geschäftsöffnung lange Schlangen. "Es ist typisch für Chinesen", sagte eine Verkäuferin im Laden im populären Einkaufszentrum Taikooli in Pekings Stadtviertel Sanlitun. Auch in Deutschland ist das Interesse am Vormittag offenbar groß.