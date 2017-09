iPhone Siri sucht jetzt mit Google statt mit Bing

Apple setzt bei Suchergebnissen für Siri und Spotlight für iOS und Mac jetzt auf Google statt wie bisher auf Microsofts Suchmaschine Bing – für Bilder gilt das nicht.

Google ist die Standardsuchmaschine

auf iOS-Geräten und Macs. Siri sowie Spotlight für iOS und Macs lieferten dagegen bisher Ergebnisse von

. Damit ist jetzt offenbar Schluss, wie Apple am Montag

mitteilte. Als Grund gab Apple an, dass der Konzern eine konsistente Sucherfahrung für seine Nutzer wolle.

Künftig werden also Anfragen an Siri, die eine Websuche auslösen, den Nutzern Ergebnisse von Google bringen. Da dabei auf die Standard-Such-API von Google gesetzt wird, erhalten Nutzer dieselben Suchmaschine wie bei einer Suche auf der Google-Website. Microsoft wies allerdings gegenüber Techcrunch darauf hin, dass zumindest die Bildersuche via Siri zunächst weiterhin von Bing erledigt wird. Die Ergebnisse für die Suche nach Videos werden hingegen von

kommen. Apple erklärte zudem, dass man weiterhin mit Google und Microsoft zusammenarbeiten werde.