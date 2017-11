iPhone-Nachfolger? Apples Augmented-Reality-Headset soll 2020 kommen

Im Apple-Store gibts schon bald wahrscheinlich AR-Brillen zu kaufen. © Apple

Noch bringt das iPhone Apple jedes Jahr Milliardengewinne ein. Aber was, wenn das Smartphone in den kommenden Jahren seinen Reiz verliert und nicht mehr der Kassenschlager im Cupertino-Konzern ist? Apple bereitet sich offenbar auf eine Zukunft ohne iPhone-Hype und Smartphone-Alltag vor. Einem Bericht von Bloomberg zufolge soll Apple derzeit mit Hochdruck an einem Augmented-Reality-Headset arbeiten, das ohne Smartphone-Unterstützung funktioniert.