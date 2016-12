iCar Apple liefert weiteren Hinweis auf Pläne zu selbstfahrenden Autos

Apple zeigt sich erstmals öffentlich von autonomen Fahrzeugen begeistert. Foto: Apple

Apple will bei den anstehenden Richtlinien für selbstfahrende Autos in den USA seine Meinung einbringen und liefert damit einen weiteren Hinweis auf seine Pläne in dem Bereich. Der iPhone-Konzern schrieb an die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA, er investiere "massiv in die Erforschung von maschinellem Lernen und der Automatisierung und ist enthusiastisch angesichts des Potenzials automatisierter Systeme in vielen Bereichen inklusive des Verkehrs".