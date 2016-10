Workplace Facebook nimmt Kommunikation in Unternehmen in Angriff

Facebook nimmt Kommunikation in Unternehmen in Angriff

Facebook greift Slack & Co an

Die Idee ist, Facebooks bekannte Elemente wie Newsfeed, Gruppen, Chats oder Live-Video für den Unternehmens-Alltag anzupassen. Facebook hatte die Plattform bereits Anfang 2015 vorgestellt, noch unter dem Namen "Facebook at Work". Seitdem wurde sie in diversen Unternehmen getestet. Auch die Kommunikation innerhalb von Facebook läuft auf dieser Basis.Es geht um einen Markt, der sich gerade wandelt - aber auch hart umkämpft ist. Andere neue Anbieter wie Slack wollen ebenfalls bisherige Strukturen aufbrechen. Zugleich will Microsoft seine starke Position in Unternehmen mit Angeboten wie der Chatdienst Yammer oder Skype bewahren.Facebook seinerseits will davon profitieren, dass über 1,6 Milliarden Nutzer weltweit das Online-Netzwerk bereits privat besuchen und damit die Funktionen gut kennen. Die Seiten und App-Ansichten von "Workplace by Facebook" sind entsprechend ähnlich aufgebaut, nur das typische Blau wurde durch Grautöne ersetzt. dpa