Werbewirkungsgipfel Das sind die besten Bilder der Veranstaltung

Auf dem Werbewirkungsgipfel wurde angeregt diskutiert Foto: HORIZONT / Guido Schröder

Themenseiten zu diesem Artikel: Werbewirkungsgipfel Düsseldorf

Was zeichnet erfolgreiche Werbung aus? Ist es der Zugriff auf möglichst viele Daten in der Konzeption? Auf Algorithmen, die schlaue Planungsentscheidungen treffen? Oder kann doch die Wissenschaft, die seit Jahrzehnten Grundlagenforschung betreibt, die Werbewirkung beeinflussen? Oder gar das persönliche Beratungsgespräch? Diese Fragen beschäftigten beim HORIZONT Werbewirkungsgipfel am Dienstag und Mittwoch Agenturen, Vermarkter und Wissenschaftler in Düsseldorf. HORIZONT Online zeigt die besten Bilder von den Diskussionen und den spannendsten Gesprächen.