"Weltweiter Angriff" Wie es zu den massiven Netzausfällen bei der Telekom kommen konnte

Speedport-Router der Deutschen Telekom Foto: Deutsche Telekom

Das Internet durchdringt für viele Menschen den kompletten Alltag, und in immer mehr Haushalten hält das Smart Home Einzug. Doch was ist, wenn das Internet ausfällt - und damit nichts mehr geht? Für 900.000 Haushalte in Deutschland war das am Sonntagnachmittag plötzlich bittere Realität. Mit Hochdruck suchte die Deutsche Telekom nach der Ursache. Mit eingespielten Software-Updates und Patches bekam das Unternehmen die Ausfälle am Montag weitgehend in Griff. Offen blieb die Frage: Wie konnte es dazu kommen?