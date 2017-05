Virtueller Assistent Telekom und Orange schicken Djingo ins Rennen gegen Amazon und Google

So sieht der virtuelle Assistent Djingo aus Foto: Orange

Ein neuer virtueller Assistent will Amazon, Google und Co das Wasser abgraben: Djingo heißt er und kommt von Orange, Frankreichs größtem Telekommunikationsanbieter. Gemeinsam mit der Deutschen Telekom soll er offenbar auch auf dem deutschen Markt in den Kampf gegen Alexa und Konsorten ziehen.