Virtual Reality-Format Wie BMW mit Google Spotlight Stories für sein Konzeptfahrzeug wirbt

BMWs Konzeptauto im VR-Film Foto: Youtube

Weniger Story als Konzeptfilm: "Visionary" heißt der Film, mit dem BMW sein Konzeptfahrzeug "BMW Vision Next 100" in Szene setzen will. Das Besondere: Als erster Autobauer weltweit nutzt BMW Google Spotlight Stories - ein Format, das 360°-Virtual-Reality-Videos ermöglicht.