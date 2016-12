Virtual Reality Die Sachsen fahren auf VR-Pornos ab

Die Erotik-Szene zeigt sich bei modernen Technologien ja immer gerne als Early Adopter. So auch bei Virtual Reality-Brillen, für die die Branche schon zahlreiche Inhalte produziert hat. Und die Deutschen scheinen bereits Gefallen an VR-Pornos gefunden zu haben - vor allem die Sachsen. Zumindest geht das aus einer aktuellen Auswertung hervor.

In keinem anderen Bundesland nutzen die Menschen die VR-Brille so häufig zum Abrufen der erotischen Inhalte wie in Sachsen. Das geht aus einer Auswertung der deutschen Plattform Reality Lovers hervor. Die Website ging im Sommer dieses Jahres als erste ihrer Art online und bietet eben genau solche VR-Inhalte an. 14,5 Prozent aller deutschen Nutzer würden die Plattform demnach aus Sachsen ansteuern. Virtueller Vize-Meister sei Baden-Württemberg mit 11,6 Prozent. Aus Thüringen (0,8 Prozent) kommen die wenigsten Nutzer. Nutzung von VR-Erotik in Deutschland Quelle: (Reality Lovers) Virtual-Reality-Brillen erfreuen sich derzeit allgemein großer Beliebtheit. Nachdem bereits seit einigen Jahren Anbieter wie Facebooks Oculus Rift und Samsung mit seiner Gear VR den Markt betreten haben, ist zuletzt Google mit seiner Daydream View dazugestoßen und lockt mit einem Kampfpreis von 69 Euro sogar besonders knausrige Tech-Enthusiasten an. Wenn es um Erotik-Filme geht, ziehen sich die Deutschen aber am liebsten die Samsung Gear VR auf die Nase. Laut einer unternehmensinternen Statistik von Reality Lovers entscheiden sich 46 Prozent aller Nutzer für das Gerät der Südkoreaner. Weitere beliebte Modelle sind die Oculus Rift mit 28 Prozent und der Daydream-Vorgänger Google Cardboard mit 16 Prozent. Die anderen Modelle verteilen sich auf die restlichen zehn Prozent. ron