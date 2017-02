Via Crowdsourcing VW und Mobileye planen "HD-Weltkarte" fürs autonome Fahren

Volkswagen und das israelische Unternehmen Mobileye wollen ab 2018 einen neuen Navigationsstandard für das autonome Fahren an den Start bringen. Die Vereinbarung soll als erste ihrer Art das weltweite Zusammenführen von Daten verschiedener Automobilhersteller zu einer "HD-Weltkarte" ermöglichen.

Künftige Volkswagen-Modelle werden mit der kamerabasierten Karten- und Lokalisierungstechnologie "Road Experience Management" (kurz: REM) von Mobileye ausgestattet. Dabei handelt es sich um Frontkameras, die Fahrbahnmarkierungen, Verkehrsfluss, Straßenzustand und freie Parkplätze anonymisiert erkennen und die Daten an eine Cloud weiterleiten. Diese Flottendaten werden Unternehmensangaben zufolge anschließend zur kontinuierlichen Verbesserung von HD-Navigationskarten eingesetzt. Sie wiederum sind eine Grundvoraussetzung für das autonome Fahren und die Weiterentwicklung vieler Assistenzsysteme.



Bild: mas Mehr zum Thema "Moia" Wie Volkswagen zum führenden Mobilitätsanbieter werden will

Vertreter beider Unternehmen unterzeichneten am 10. Februar eine entsprechende Vereinbarung und gaben sie gestern in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Besiegelt wurde die Kooperation durch, Vorstandsvorsitzender und technischer Direktor von Mobileye, sowie, Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen.Bei dem israelischen Unternehmen Mobileye handelt es sich laut Mitteilung um einen der weltweit führenden Hersteller von Technologien zur Unfallprävention und zum autonomen Fahren. Die REM-Technologie gehört dabei zu den neuesten Mobileye-Systemen. Es erstellt via Crowdsourcing (Daten vieler Autos) Echtzeitdaten zur präzisen Lokalisierung und zum Erfassen von sogenannten High-Definition-Spurdaten. "Die Zukunft des automatischen Fahrens hängt von der Fähigkeit ab, präzise HD-Karten zu erstellen, diese aktuell zu halten und mit minimalen Kosten zu skalieren", sagt Amnon Shashua, Mitbegründer und Technologievorstand von Mobileye.Die Vereinbarung mit Volkswagen ist ein Wendepunkt, so Shashua weiter. "Mit ihr wird nicht nur Crowdsourcing-Technologie eingesetzt, um die HD-Karten automatisiert zu erstellen und kostengünstig zu skalieren. Noch viel wichtiger ist es, dass die Vereinbarung einen Rahmen für eine branchenweite Zusammenarbeit zwischen Automobilherstellern zur gemeinsamen Herstellung der für das automatische Fahren notwendigen Karteninhalte bietet."Und tatsächlich soll diese Partnerschaft der Anstoß für das weltweite Zusammenführen von Daten verschiedener Automobilhersteller zu einer "HD-Weltkarte" sein. Das Ziel: ein branchenweiter Standard. "Auf dieser Basis sind weitergehende Dienste geplant, die das Autofahren oder die Mobilität allgemein einfacher und komfortabler machen", so VW-Markenvorstand Frank Welsch. ron