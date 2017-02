Vertwittert Trump-Berater Elon Musk beklagt #MuslimBan - und löscht Post wieder

Diese Tweets von Elon Musk sind mittlerweile wieder gelöscht (Bild: Twitter)

In den Tweets schreibt Musk, dass der Einreisestopp gegen Menschen aus sieben Staaten mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung "nicht richtig" ist (siehe unten). Er selbst spricht von einem Bann gegen Muslime - diese Bezeichnung ist nicht unumstritten. In einem dritten Tweet heißt es: "Die Regierung beschließt oft Dinge, mit denen viele Menschen nicht einverstanden sind. Das ist normal für eine funktionierende Demokratie." Die Postings hatte Musk Minuten später wieder gelöscht.

Musk machte vor wenigen Wochen zudem Schlagzeilen, weil er trotz des Einreisestopps an seinem Sitz in den Beratungsgremien festhielt. Anders als beispielsweise Travis Kalanick. Der Uber-Chef zog a ls einer der ersten Konsequenzen und kündigte an, Trumps Beratungsgremium zu verlassen. Die "New York Times" und CNN zitierten aus einer Mail Kalanicks an seine Mitarbeiter. Darin heißt es, er habe am gleichen Tag mit Trump über dessen Einwanderungsbann sowie die Auswirkungen des Verbots gesprochen und den Präsidenten über seinen Rückzug informiert.





Musk hat sich übrigens zu seinen gelöschten Tweets geäußert - per Twitter. Die Postings seien Entwürfe von vor einigen Tagen gewesen, die nun versehentlich veröffentlicht wurden.