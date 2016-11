VR, künstliche Intelligenz und Co Deutsche Unternehmen wollen kräftig in neue Technologien investieren

Virtual-Reality-Gadgets wie Oculus Rift ziehen die Aufmerksamkeit vieler Unternehmen auf sich. Foto: Oculus

Die Unternehmen in Deutschland stehen digitalen Technologien wie 3D-Druck, virtueller Realität oder künstlicher Intelligenz weitgehend positiv gegenüber. Eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom hat demnach ergeben, dass 40 Prozent der Unternehmen ihre Investitionen in digitale Technologien noch in diesem Jahr steigern wollen, die Hälfte davon kräftig.