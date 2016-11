VR-Headset Google bringt Daydream ab 10. November nach Deutschland

Google gibt den Verkaufsstart seines Virtual-Reality-Headsets bekannt. Zu den ersten Märkten zählt Deutschland, die Deutsche Telekom ist Vertriebspartner.



Vor einem Monat stellte Google sein Headset Daydream offiziell vor , jetzt hat das Unternehmen den Termin veröffentlicht , zu dem das neue Produkt in ausgewählten Ländern erhältlich sein wird. Ab 10. November ist das Virtual-Reality-Gerät in den USA, Kanada, Australien, Großbritannien und Deutschland verfügbar.Hierzulande kostet die VR-Brille 69 Euro. Neben dem offiziellen Google-Store wird Daydream in Deutschland außerdem über die Deutsche Telekom verkauft. In den USA vertreiben Verizon und die Elektromarktkette Best Buy das Headset für 79 US-Dollar.Beim Handelsstart hat Google 17 sogenannte Experiences, also Contentangebote für die Daydream vorbereitet. Zu den Contentlieferanten zählen die New York Times und das Wall Street Journal. Die Streaming-Services Youtube und Hulu haben ihre Inhalte ebenfalls für Daydream optimiert, hinzu kommen Spiele und Google Streetview.