VR-Brille Lenovo lässt Star-Wars-Fans das Lichtschwert schwingen

Lenovo hat auf der IFA das VR-Spieleset "Star Wars: Jedi Challenges" angekündigt Foto: Lenovo

Lenovo hat auf der IFA in Berlin das Spieleset "Star Wars: Jedi Challenges" angekündigt, das sich an die Fans der Spielfilm-Serie richtet. Das Paket besteht aus einer VR-Brille, in die man ein kompatibles Android-Smartphone oder iPhone schiebt, einem Lichtschwert-Controller, einem Peilsender sowie einer App.