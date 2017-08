Update Facebook will schnell ladende Seiten im Newsfeed bevorzugen

Videos starten bei den Instant Articles automatisch Foto: Facebook

Ungeduldige Facebook-User werden sich freuen, so mancher Publisher hat jedoch Grund zur Sorge: Facebook hat angekündigt, Links zu schnell ladenden Webseiten in seinem Algorithmus zu bevorzugen. "Langsam ladende Webseiten und Shops dürften in der nächsten Zeit organische Reichweite verlieren", warnt das soziale Netzwerk.