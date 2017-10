Upcycling-Plattform Samsung will alten Galaxy-Geräten neues Leben einhauchen

Samsung schlägt vor, alte Galaxy-Geräte zur Aquariums-Überwachung einzusetzen. © Samsung

In vielen Haushalten sind vermutlich zahlreiche ausgediente Smartphones und Tablets zu finden, die in den Schubladen verstauben. Doch weil die in die Jahre gekommenen Geräte nicht komplett nutzlos sind, hat Samsung nun ein Upcycling-Programm gestartet und will ihnen neues Leben einhauchen. Der südkoreanische Tech-Konzern appelliert an die Kreativität der Nutzer und geht mit ein paar eigenen Ideen voran.