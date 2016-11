Umstrittenes Add-On Mozilla verbannt Erweiterung "Web of Trust" aus Firefox

Die Erweiterung "Web of Trust" ist nach den schweren Datenschutz-Vorwürfen aus dem Add-On-Store des Browsers Firefox geflogen. "Wir haben Beschwerden über 'Web of Trust' erhalten, die damit zusammenhängen, wie transparent das Add-on arbeitet", erklärte die Mozilla-Stiftung, die hinter Firefox steht, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Man habe schließlich entschieden, "dass das Add-on diese Richtlinien verletzt". Deshalb sei es aus der Download-Kollektion entfernt worden, "bis der Hersteller diese Dinge korrigiert", zitierte die Zeitung am Donnerstag Mozilla.