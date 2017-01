Uconnect Fiat Chrysler und Alphabet bringen Android Nougat ins selbstfahrende Auto

Bild: Google Mehr zum Thema Autonomes Fahren Projekt für Google-Auto ohne Lenkrad vorerst auf Eis

Nougat basieren soll. Das bestätigte Fiat Chrysler nun in einer Mitteilung. Mit der Software sollen beispielsweise die Innentemperatur geregelt oder das Radio gesteuert werden können. "Uconnect" kann zusätzlich mit allen gängigen Android-basierten Applikationen verbunden werden, etwa dem Google Assistant, Google Maps oder mit anderen Android-Apps wie der von Spotify oder des öffentlich-rechtlichen Senders NPR One. Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas werden die Unternehmen diese Woche erstmals das Ergebnis in einem Chrysler 300 Sedan präsentieren., Head of Electrical Engineering bei FCA., Director of Android Engineering bei Google sagt dazu: "Google hat sich dazu verpflichtet, Android als schlüsselfertige Auto-Plattform zu etablieren, die tief und nahtlos in das Fahrzeug integriert ist. Die Kooperation mit FCA bringt den Industriestandard für Connected-Car-Systeme mit Android zusammen und schafft starke Infotainmentsysteme für das digitale Zeitalter."