Tube Mogul Adobe übernimmt Adtech-Anbieter für 540 Millionen Dollar

Die Adobe-Zentrale in San Jose, Kalifornien Foto: EPA/John G. Mabanglo

Adobe will seine Programmatic-Kompetenz weiter ausbauen. Für 540 Millionen US-Dollar übernimmt das Unternehmen den Adtech-Anbieter Tube Mogul, der auf Video-Werbung in den Bereichen Desktop, Mobile, Streaming-Geräte und TV spezialisiert ist. Außerdem bietet Tube Mogul eine Demand-Side-Plattform an, auf der Kunden ihre Ads automatisiert einkaufen, planen und aussteuern können. Der Kauf soll im ersten Quartal 2017 abgeschlossen sein.