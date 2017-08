Trotz Skandalen Uber meldet weniger Verlust und Umsatzsprung

Uber trotzt den Negativ-Schlagzeilen Foto: Uber

Der Fahrdienstvermittler Uber hat seinen Verlust im zweiten Quartal verringert und seinen Umsatz kräftig gesteigert. Unter dem Strich fiel ein Minus in Höhe von 645 Millionen Dollar (546 Mio Euro) an, wie das Unternehmen am Mittwoch bestätigte.