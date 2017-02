Tinder, Parship und Co. Jeder zweite Onliner glaubt an die große Liebe via Internet

Jeder zweite Onliner glaubt an die große Liebe via Internet

Club, Supermarkt, Uni-Campus? Von wegen! Jeder zweite Internetnutzer ist davon überzeugt, dass man seine große Liebe online findet. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Bitkom-Befragung kurz vor dem Valentinstag. Und viele Onliner greifen für die Partnersuche sogar tief in die Tasche.