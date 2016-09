"Think Marketing" IBM will mit einem digitalen Hub Entscheidern zu Hilfe eilen

IBM hat auf der Dmexco einen digitalen Marketing Hub vorgestellt. "Think Marketing" heißt er und soll Marketing-Entscheidern laut eigenen Angaben das Leben einfacher machen - durch die Fähigkeiten des konzerneigenen Supercomputer Watson.

Marketingtechnologien gibt es heutzutage tatsächlich im Überfluss. Im Markt tummeln sich unzählige Anbieter mit jeweils verschiedenen Lösungen. Da kann der ein oder andere Entscheider auch schon mal den Überblick verlieren. Damit die CMOs trotzdem den Durchblick im Tech-Dschungel behalten, will nun IBM zur Hilfe eilen. "Think Marketing", ein digitaler Marketing Hub des Konzern, basiert auf den kognitiven Fähigkeiten von IBMs Supercomputer Watson. Dieser analysiert etwa Neuigkeiten aus der Branche, Schulungsunterlagen und Demos von verschiedenen Anbietern zu Themen wie Kampagnenmanagement, Digital Marketing und Data Analytics. Nutzer erhalten schließlich maßgeschneiderte Infos zu neuesten Trends, Best Practices oder aktuellen Mafo-Ergebnissen.

Bild: IBM Mehr zum Thema IBM-Commerce-Chefin Rumpold "Wir müssen den Mythos einer teuren und komplexen Technologie ablegen" Der digitale Hub ist der erste von 12 weiteren Industrie-Hubs, die noch folgen werden, heißt es in einer Mitteilung. Verantwortlich für diese Neuerungen ist Bob Lord, Chief Digital Officer - eine Position, die der Konzern erst vor wenigen Wochen neu geschaffen hatte. IBM wolle sich verstärkt darauf konzentrieren, Produkte für Unternehmen anzubieten und Services bereitzustellen. ron