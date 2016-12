The Trade Desk RMS-Mann Fellner soll Unternehmen weiterentwickeln

Gregor Fellner steigt bei The Trade Desk ein Foto: The Trade Desk

The Trade Desk wächst weiter: Gregor Fellner übernimmt ab sofort die Position des Director Business Development DACH bei dem globalen DSP-Anbieter. Der 44-Jährige wechselt dafür von der Abteilung Digitale Medien bei RMS zur deutschen Niederlassung von The Trade Desk in Hamburg.