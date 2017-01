Testphase Facebook bringt Werbung in seine Messenger-App

Facebook-Chef Mark Zuckerberg Foto: Facebook

Facebook experimentiert mit neuen Möglichkeiten in der Vermarktung. Wie das soziale Netzwerk in einem aktuellen Blogpost mitteilt, werden in den kommenden Wochen Werbeanzeigen in der Messenger-App ausgeliefert. Es handelt sich dabei aber lediglich um einen kleinen Test.