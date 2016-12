Tesla Parken am Supercharger kostet 35 Cent pro Minute

Wer länger als nötig einen Supercharger blockiert, muss künftig ordentlich blechen Foto: Tesla

Um Fahrer von unnötigen Standzeiten an den Supercharger-Stationen abzuhalten, verlangt Tesla künftig Geld für das Parken an den Ladestationen. In Deutschland werden 35 Cent pro Minute fällig.