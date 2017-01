Tech-Investor Thelen "Müssen Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen"

Frank Thelen Foto: Pernod Ricard

Tech-Investor Frank Thelen hat zu mehr Mut und Risikobereitschaft in Zeiten der Digitalisierung aufgerufen. Der Wandel könne nicht aufgehalten werden, sagte der 41-Jährige am Montag auf einer Unternehmer-Konferenz in Berlin. "Wir müssen es verstehen und das Beste daraus machen." Laut Thelen tragen Bereiche wie künstliche Intelligenz, Big Data oder Blockchain maßgeblich zur Veränderung bei.