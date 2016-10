TV-Werbung Start-ups investieren 2017 erstmals mehr als eine Milliarde Euro

Gründer setzen immer häufiger auf TV Foto: Fotolia

Start-ups investieren im nächsten Jahr erstmals mehr als eine Milliarde Euro in TV-Werbung. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Hamburger Mediaagentur Jom hervor. Aber: Es handelt sich dabei nach wie vor um eine große Wette der Werbevermarkter, die etwa in Form von "Media for Equity"-Deals in Start-ups investieren.