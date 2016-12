Startup-Schmöker gesucht? 7 Buchempfehlungen für Gründer

Weihnachten steht vor der Tür, der emsige Entrepreneur kommt zur Ruhe. Die Gelegenheit, mal wieder ein gutes Buch zu lesen! Wir haben einige Empfehlungen zusammengestellt.

„Zero to One“ von Peter Thiel

„The $100 Startup“ von C. Guillebeau

„Die Puma Story“ von Rolf-Herbert Peters

„The Lean Startup“ von Eric Ries

„Elon Musk“ von Ashlee Vance

„New Business Order“ von Christoph Giesa und Lena Schiller Clausen

„Founders at Work“ von Jessica Livingston





Politisch nicht unumstritten, gilt Peter Thiel als einer der innovativsten Unternehmer im Silicon Valley. In seinem neuen Buch „Zero to One“ beantwortet der Paypal-Gründer die Frage, wie Unternehmer den „Sprung von null auf eins“ schaffen können, also wahre Innovation kreieren, ohne vorhandene Geschäftsmodelle stumpf zu kopieren. Eine lesenswerte Anleitung für den Weg aus der technologischen Sackgasse.Gäbe es so etwas wie eine Bibel für Gründer, „The $100 Startup“ wäre ein ganz heißer Kandidat. Anhand von witzigen wie abwechslungsreichen Fallbeispielen erzählt Bestseller-Autor Chris Guillebeau die Geschichte von erfolgreichen Unternehmern, die meist mit weniger als 100 Dollar Startkapital begonnen haben und mittlerweile mehr als 50.000 Dollar Umsatz machen. Ein Buch voller praktischer Tipps, die zeigen, dass eigentlich jeder ein Unternehmen gründen kann.Puma-Sneakers und -Handtaschen liegen heute neben Designer-Produkten vom Kaliber Prada oder Gucci. Das war nicht immer so. Das 256-seitige Buch „Die Puma Story“ beschreibt, wie Jochen Zeitz, ehemaliger CEO von Puma, den Sportartikelgiganten von der Resterampe zur Premiummarke entwickelt hat. Nicht mehr ganz aktuell, aber dennoch lesenswert.Die von Eric Ries in seinem Bestseller „The Lean Startup“ konzipierte Methode der schlanken Unternehmensgründung hat sich in der Branche fest etabliert. Ries glaubt, dass es für die kontinuierliche (Weiter-)Entwicklung von Produkten essentiell ist, dass schlanke Organisationen mit agilen Methoden einem klaren Fahrplan folgen. Das Buch liefert diesen Fahrplan. Pflichtlektüre für Gründer und alle, die es werden wollen.Mit spektakulären Firmengründungen hat sich Elon Musk in der Technologie-Branche den Status eines Popstars erarbeitet. Ob wiederverwendbare Raketen, selbstfahrende Autos oder Menschen, die durch Röhren geschossen werden – alles, was der gebürtige Südafrikaner anfasst, scheint zu Gold zu werden. Doch wie tickt der Mensch hinter dem einflussreichen Milliardär, der in seiner Jugend gemobbt und verprügelt wurde? Die autorisierte Biographie gewährt Einblicke, die im Gedächtnis bleiben.Nichts ist mehr so, wie es mal war. Zumindest aus Sicht von etablierten Konzernen – denn längst mischen kleine und agile Startups das wirtschaftliche Establishment mit neuen Produkte, Ideen, Prozessen und einer Kultur der Offenheit auf. In „New Business Order“ zeigen die Autoren Christoph Giesa und Lena Schiller Clausen, wie aus den Veränderungen der neuen Arbeitswelt echte Chancen werden – und wie man sie nutzt.„Founders at Work: Stories of Startups’ Early Days“ bringt Lesern die Erfolgsgeheimnisse der bekanntesten Firmengründungen aus den vergangenen Jahrzehnten näher. Die knapp 500 Seiten starke Interview-Sammlung hält Einblicke in die Gründungsgeschichte von Unternehmen wie Apple, Flickr, Paypal oder Hotmail bereit. Autorin des Buches ist übrigens Y-Combinator-Gründerin Jessica Livingston.