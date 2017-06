Start-ups Diamon Tech aus Berlin gewinnt Start me up-Gründerpreis

"Bilanz"-Herausgeber Arno Balzer (l.) und Chefredakteur Klaus Boldt (2.v.r.) mit den Preisträgern Foto: Bilanz

Das Berliner Medizintechnik-Unternehmen Diamon Tech hat den Gründerwettbewerb "Start me up!" des Wirtschaftsmagazins "Bilanz" gewonnen. "Start me up!" ist der höchstdotierte Gründerpreis in Deutschland - der Sieger kann sich über eine Anschubfinanzierung von 100.000 Euro freuen.