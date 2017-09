Sprachsteuerung Amazon integriert Alexa in seine Musikstreaming-App

Amazon Music lässt sich jetzt per Sprachbefehl steuern Foto: Amazon

Kunden von Amazon Music können die Smartphone-App künftig auch per Sprachsteuerung nutzen. Wie das Unternehmen heute mitteilt, ist die digitale Assistentin Alexa ab sofort in das Angebot integriert und soll die Suche nach Titeln vereinfachen. Damit führt Amazon die Strategie fort, Alexa in so viele Angebote und Produkte wie möglich zu installieren.