"Lex" Amazon öffnet Alexa-Software für Drittentwickler

Wie etwa die Taxi-App Mytaxi, die vor einigen Jahren bereits als erste ihrer Art eine Anwendung für die Apple Watch herausgebracht hatte. Die Taxi-Bestellung per Sprachbefehl stoße auf großes Interesse der Nutzer, teilt die Daimler-Tochter zudem mit, ohne jedoch genaue Zahlen zu nennen. "Wir verzeichnen täglich Bestellungen." Auch Medienhäuser haben Alexa als weiteren Kanal entdeckt . Wenn Nutzer nach den Nachrichten des Tages fragen, antwortet die Sprachassistentin mit den News von Tagesschau, Bild, Spiegel Online, n-tv oder Heise. Spiegel Online sei vor allem vom Erfolg des Lautsprechers in den USA in der Entscheidung bestärkt worden, diese Plattform auszuprobieren. Alexa liest seitdem die Zusammenfassungen der Top-News vor, die auch auf der Homepage stattfinden. "Das ist unser 'minimum viable product' für den Start", teilt das Medienhaus mit. ron