SpotX-Chef Stefan Beckmann im Video-Interview Warum Kreation bei Programmatic Video noch Nachholbedarf hat

Stefan Beckmann, Geschäftsführer SpotX Deutschland, im Video-Interview Foto: HORIZONT

Mit dem vor zwei Jahren in Deutschland gestarteten Technologieanbieter SpotX will Stefan Beckmann im Programmatic-Video-Markt angreifen. Doch der Geschäftsführer der RTL-Tochter sieht vor allem in der Werbekreation noch sehr viel Nachholbedarf, wie er im Video-Interview mit HORIZONT Online und Turi2 am Rande des Digiday Brand Summits erzählt. Zudem gibt er bei dem in der Programmatic-Szene heiß diskutierten Thema Brand Safety Entwarnung.