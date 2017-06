Soziales Netzwerk Warum Facebook-Gruppen für den Konzern so wichtig sind

Facebook-Gruppen spielen für das Unternehmen eine immer wichtigere Rolle. Foto: Screenshot Website

Facebook-Gruppen haben sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Feature des sozialen Netzwerks gemausert. Jeder zweite Nutzer engagiert sich in mindestens einer Gruppe. Die Targeting-Möglichkeiten in diesen Gruppen locken nun vor allem Werbungtreibende.