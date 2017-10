Softwarehersteller SAP verdient weniger als erwartet / Cloud-Geschäft schwächelt

SAPs Hauptsitz in Walldorf

Europas größter Softwarehersteller SAP hat im dritten Quartal wegen Gegenwind vom starken Euro und wegen hoher Investitionen operativ weniger verdient als erwartet. Das um Sonderposten wie aktienbasierte Vergütungen bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stagnierte mit 1,64 Milliarden Euro auf dem Niveau aus dem Vorjahr, wie das Dax-Schwergewicht am Donnerstag in Walldorf mitteilte.

Der Umsatz kletterte dagegen um 4 Prozent auf 5,59 Milliarden Euro. Die wichtige operative Marge fiel von 30,5 Prozent im Vorjahr auf 29,3 Prozent. Analysten hatten sich mehr ausgerechnet.

Im Verkauf von Software lief es dagegen abgesehen vom Gegenwind des wiedererstarkten Euro weiter gut, wenn auch die Cloud etwas schwächer abschnitt als gedacht.

hob den Umsatzausblick leicht an, währungsbereinigt soll der Umsatz im Gesamtjahr zwischen 23,4 und 23,8 Milliarden Euro liegen - jeweils rund 100 Millionen Euro mehr als zuvor. Auch am unteren Ende der Ergebnisprognose will

"Wir sehen im dritten Quartal bereits weniger Rückgang bei der Marge", sagte Finanzchef Luka Mucic in einer Telefonkonferenz. "2018 wird die Marge wieder steigen", bestätigte der Manager frühere Aussagen.

investiert derzeit noch viel in die Wachstumssparte mit Cloudsoftware. Unter dem Strich blieb mit 993 Millionen Euro über ein Drittel mehr als vor einem Jahr übrig, damals hatten höhere Sonderkosten belastet. dpa