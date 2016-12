Software-Konzern SAP eröffnet Start-up-Zentrum für das Internet der Dinge in Berlin

SAP Zentrale in Walldorf Foto: SAP

SAP will gemeinsam mit Start-ups das Internet der Dinge in Berlin voranbringen. Dazu erweitert das Software-Unternehmen aus Walldorf seine Präsenz in der Hauptstadt mit neuen Räumlichkeiten.