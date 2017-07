Snap Publisher Anzeigen-Tool wird für alle Werbekunden freigeschaltet

Vor einigen Wochen, jetzt steht es Publishern zur Verfügung: Ab sofort haben Unternehmen die Möglichkeit, mit "Snap Publisher" Ads einfach und in wenigen Minuten zu erstellen. Unter anderem können mit dem Tool horizontal aufgenommene Videos in full-screen-taugliche vertikale Videos formatiert werden.

Mit den "Snap Ads" fing im Jahr 2015 alles an: In diesem Jahr konnten Werbungtreibende erstmalig Full-Screen- und Vertical-Video-Ads über Snapchat schalten. Nun will es die App mit dem Geist Werbungtreibenden noch einfacher machen, auf sich aufmerksam zu machen. Dabei soll das Tool "Snap Publisher" helfen, das jetzt allen Publishern zur Verfügung steht.



Bild: Snap Mehr zum Thema Anzeigen-Tool Snapchat öffnet den neuen Ad Manager für europäische Kunden

Über dieses Tool können Werbungtreibende direkt auch horizontale Videos in Snap Ads konvertieren sowie Text, Bilder und Animationen einfügen. Außerdem ermöglicht die Funktion, mehrere Versionen der Snap Ads zu erstellen oder eine Webseite in eine Snap Ad zu verwandeln.Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von "Snap Publisher": Mithilfe von Künstlicher Intelligenz erkennt das Tool, wenn im hochgeladenen Video der Ort gewechselt wird. Werbungtreibende können den Film auf diese Weise schneller schneiden oder sich für eine einzige Szenerie entscheiden, die in der Werbung vorkommen soll. Das ermöglicht eine Snap-Ad-Produktion in wenigen Minuten.Zugang zum "Snap Publisher" bekommen Werbungtreibende direkt im "Snapchat Ad Manager", über den Kampagnen in dem sozialen Netzwerk selbständig orchestriert werden können. Auf diese Weise können sie "Snap Ads" in einem einzigen Workflow produzieren, launchen und optimieren. bre