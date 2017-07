Smartjobr Diese App verbindet Freelancer mit Auftraggebern

Smartjobr vereint Matching-Technologie und Business-Netzwerk. Die Anwendung ist also quasi das Pendant einer Dating-App für Freelancer und Auftraggeber aus der nationalen und internationalen Kreativ- und Digitalbranche. Die Entwickler konzipierten Smartjobr aufgrund der sich verändernden Arbeitswelt: Sie möchten neue Wege etablieren, wie Auftraggeber und Freelancer zueinander finden. Die Macher haben große Ambitionen, denn sie wollen den Workflow verbessern, schnellere Absprachen bieten und einen effizienten Buchungsablauf ermöglichen.

In Smartjobr bietet sich Freelancern die Möglichkeit, sich wie bei einer Dating-App über ein Profil zu präsentieren. Darin können sie ihre Vita, Branchenerfahrungen, Referenzen und Fähigkeiten sowie ihren Tagessatz und Verfügbarkeiten angeben und diese über einen integrierten Kalender aktuell halten. Die Auftraggeber können direkt über die App Kontakt zu den Freischaffenden aufnehmen. Die Vermittlung läuft provisionsfrei.Smartjobr ist sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten in der Basis-Version kostenlos verfügbar. Weitere Funktionen wie eine automatische Benachrichtigung bei Job-Matches oder das unbegrenzte Einstellen von Jobangeboten können über die Premium-Version erworben werden. In der aktuellen Open-Beta-Phase sind alle Premium-Funktionen kostenfrei nutzbar.Die App wurde von Experten aus den Bereichen Marketing, HR und Technologie entwickelt.(CEO),(COO) und(CTO) verbindet jahrelange Erfahrung im Freelance-Sektor."Wir haben eine intuitive und intelligente Lösung entwickelt, die alle Anforderungen von Auftraggebern und Freelancern abdeckt", meint Wabnitz."Ob Agenturen, Startups, Mittelständler oder Konzerne: Projektorientierte Zusammenarbeit wird in Zukunft noch weiter zunehmen", prognostiziert Kreyenhagen. "Smartjobr ist die Lösung für eine agile Arbeitswelt. Es gibt weltweit keine mobile App, die so einen Service smarter und schneller abbildet. Wir arbeiten von Anfang an mehrsprachig und wollen User auf der ganzen Welt davon überzeugen Smartjobr auszuprobieren. Dabei stehen wir erst am Anfang und haben noch einige Features in der Pipeline." bre