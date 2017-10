"SmartThings" Samsung will alle IoT-Dienste in neuer Dachmarke bündeln

DJ Koh, Chef der Sparte Mobile Communications Business bei Samsung Electronics, stellt die neue IoT-Plattform vor. © Samsung

Auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz SDC in San Francisco hat Samsung angekündigt, seine IoT-Dienste in einer neuen Dachmarke zu bündeln. Unter dem Namen "SmartThings" will der Tech-Konzern künftig eine einheitliche Plattform und ein ganzheitlich vernetztes Nutzererlebnis über zahlreiche Gerätekategorien hinweg schaffen. Eine große Rolle in diesen Plänen spielt dabei der Sprachassistent Bixby.