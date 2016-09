Smart Ads So funktionieren die intelligenten Online-Anzeigen

So funktionieren die intelligenten Online-Anzeigen

Den Nutzer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Umfeld erreichen: Das ist das oft versprochene aber selten erreichte Ideal der Online-Werbung. Smart Ads sollen aber genau das leisten. Google-Manager Dan Taylor erklärt im Video-Interview mit HORIZONT Online, was es mit dieser Werbeform auf sich hat.

Interview mit Dan Taylor (Google)





Taylor ist Managing Director Global Display & Programmatic bei dem Internet-Konzern und sitzt damit praktisch in der Schaltzentrale der Einheit, die sich um die Entwicklung von Smart Ads kümmert. Laut Taylor können diese Anzeigen sowohl die Tageszeit als auch den Standpunkt und das Gerät des Nutzers, der die Anzeige zu sehen bekommt, berücksichtigen. Das Versprechen an die Werbungtreibenden: Ein höherer ROI.Wie Smart Ads funktionieren und was sie für Werbungtreibende bedeuten, erläutert Taylor im Video-Interview, das HORIZONT Online auf der Dmexco mit dem Google-Manager geführt hat:ire