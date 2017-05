Shoppen mit Datenbrille Media Markt Saturn wirbt auf "Holo Tour" für Augmented Reality

Technikexperten betrachten Augmented Reality als ein Thema mit großem Zukunftspotenzial. Media Markt Saturn offenbar auch. Das Unternehmen geht nun auf eine mehrwöchige "Holo Tour", um bei den Kunden für Shoppingerlebnisse mit Microsofts Mixed-Reality-Brille Holo Lens zu werben.

Auf der Tour, die morgen im Ingolstädter Saturn-Markt startet und am 22. Juli in der Münchner Filiale Theresienhöhe endet, sollen Kunden ein neues Shoppingerlebnis entdecken, bei dem virtuelle Objekte in reale Umgebungen platziert werden. Dafür sorgt die Mixed-Reality-Brille Holo Lens von Microsoft, die dreidimensionale Bilder und Informationen in das normale Blickfeld projiziert.

Digital Marketing Days 2017

Die Bedeutung von Chatbots, Influencer Marketing, Retail Media, Virtual Reality und Content Marketing ist auch ein Schwerpunkt-Thema bei den Digital Marketing Days, die HORIZONT am 29. und 30. Juni 2017 in Berlin veranstaltet. Bei dem Pflicht-Termin für Digital-Entscheider diskutieren führende Branchenexperten wie Vanessa Bouwman (We Are Social), Jérôme Cochet (Zalando), Martin Wild (Media Markt Saturn), Peter Frolund (HTC Vive) und Ulrike Hefter (Nestlé) darüber, welche Rolle die neuen Disziplinen und Technologien im Marketing spielen und wo die Unternehmen dringend investieren sollten. Jetzt hier anmelden!

Die Saturn HoloTour macht in folgenden Märkten Station:

In den teilnehmenden Elektronikmärkten sollen den Kunden die Datenbrille auf drei konkrete Produkte anwenden können. Sobald die Brille aufgesetzt wird, erscheint im Blickfeld die virtuelle Figur Paula, die sprechen kann und den Träger durch den Markt zu den drei Produkten navigiert und diese vorstellt. Dabei handelt es sich um das neue Smartphone S8 von Samsung, das Notebook Surface Pro 4 von Microsoft und den Big Ball Allergy Staubsauger von Dyson. Sobald die Kunden die Stelle erreichen, an der sich eines der Produkte befindet, blendet die HoloLens grafisch aufbereitete, virtuelle Zusatzinformationen ein."Mit der Holo Tour machen wir einmal mehr eine innovative Technologie bei Saturn erlebbar", so Martin Wild, Chief Digital Officer der Media Markt Saturn Retail Group. "Wir zeigen unseren Kunden, welche faszinierenden Möglichkeiten die erweiterte Realität bieten kann und geben einen Einblick in das Einkaufen der Zukunft, das noch viel personalisierter sein wird. Gleichzeitig lernen wir dabei, wie unsere Kunden mit der neuen Technologie interagieren."Erst vor wenigen Tagen sprach Wild im Interview mit HORIZONT Online über die Bemühungen des Unternehmens wenn es um technischen Innovationen geht. Denn neben Augmented Reality experimentiert der Elektronik-Riese auch mit Lieferrobotern und smarten Regalen. "Wir wollen aktiv die Zukunft des Handels gestalten", so Wild.

04.–06. Mai: Saturn Ingolstadt

08.–10. Mai: Saturn Berlin Alexanderplatz

11.–13. Mai: Saturn Hamburg Altstadt

15.–17.Mai: Saturn Berlin Europa-Center

18.–20. Mai: Saturn Dresden

22.–24. Mai: Saturn München Neuhauser Straße

29.–31. Mai: Saturn Braunschweig

01.–03. Juni: Saturn Hannover

08.–10. Juni: Saturn Stuttgart

12.–14. Juni: Saturn Aachen

19.–21. Juni: Saturn Frankfurt Zeil

22.–24. Juni: Saturn Mannheim

26.–28. Juni: Saturn Köln Maybachstraße

29. Juni – 1. Juli: Sevens – Home of Saturn Düsseldorf

03.–05. Juli: Saturn Essen

06.–08. Juli: Saturn Oberhausen

10.–12. Juli: Saturn Dortmund City

13.–15. Juli: Saturn Bochum

17.–19. Juli: Saturn Regensburg

20.–22. Juli: Saturn München Theresienhöhe