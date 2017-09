Shazam So nutzt Porsche als erster deutscher Kunde die Augmented-Reality-Funktion

Seit März haben Werbungtreibende bei der Musikerkennungs-App Shazam die Möglichkeit, Augmented-Reality-Funktionen einzusetzen. Wie nun bekannt wird, nutzt Porsche als erster deutsche Kunde dieses neue Tool. Für das Unternehmen Shazam, das im Juli sein erstes Deutschland-Büro eröffnete, ist das der Startschuss für eine Offensive im hiesigen Markt.



Im vergangenen Monat haben immerhin 7,3 Millionen Deutsche unsere App genutzt und mehr als eine Million Mal einen Song shazamt", so Harless.