Selfie-Drohne Snap bekundet Interesse an Hersteller Zero Zero Robotics

Zero Zero Robotics stellt diese Selfie-Drohne her. Foto: Zero Zero Robotics

Selfie-Stick war gestern. Heute lichten sich die hippen Teenager lieber mit Selfie-Drohnen aus der Luft ab. Ein Geschäft, in das nun offenbar auch der Snapchat-Betreiber Snap einsteigen will - und laut "The Information" Interesse an einer Übernahme des chinesischen Selfie-Drohnen-Herstellers Zero Zero Robotics bekundet.