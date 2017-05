Sapphire Now 2017 Google und SAP erweitern ihre Partnerschaft

CEO Bill McDermott kündigt auf der Konzernmesse Sapphire Now einige Neuerungen an Foto: SAP

In seinen Kick-Off Keynotes auf der Konzernmesse Sapphire Now kündigt SAP-CEO Bill McDermott traditionell einige wichtige Neuerungen an. Dieses Jahr verriet er unter anderem, dass der deutsche Softwareriese künftig enger mit Google kooperieren will.