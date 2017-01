Samsung-Manager Virtuelle Realität wird so alltäglich wie googeln

Samsung-Manager Sascha Lekic Foto: HORIZONT

Video auf Abruf hat die Bewegtbild-Branche massiv umgekrempelt - einen Wandel in einem ähnlichen Ausmaß erwartet Samsung für die Zukunft durch virtuelle Realität. Bis 2020 werde allein in Deutschland der Umsatz mit entsprechender Hardware und Anwendungen eine Milliarde Euro erreicht haben, prognostizierte Sascha Lekic, Manager bei Samsung Electronics, am Donnerstag. Vor allem im Business-Bereich, aber auch in der Bildung gebe es "gigantische Chancen". "Die Nutzung von VR wird so alltäglich werden, wie im Internet zu googeln."