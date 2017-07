SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will digitales Deutschlandportal schnellstmöglich einführen

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz Foto: SPD/Susie Knoll

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will den Gang zum Bürgeramt durch ein digitales Deutschlandportal unnötig machen und bei Online-Angeboten der Verwaltungen rund um die Uhr Tempo machen. "Ich will, dass der Staat online geht - und zwar 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche", sagte Schulz am Sonntag in Berlin bei der Vorstellung seines sogenannten Zukunftsplans für Deutschland. Andere Länder seien da Deutschland weit voraus.