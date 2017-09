Rovio Börsengang von "Angry Birds"-Firma fast eine halbe Milliarde Euro schwer

"Angry Birds" ist eines der populärsten Smartphone-Spiele weltweit. Foto: Rovio

Der "Angry Birds"-Erfinder Rovio peilt bei seinem Börsengang ein Volumen von fast einer halben Milliarde Euro an. Allerdings bedeuten die am Freitag veröffentlichten Eckdaten einen Börsenwert von insgesamt bis zu rund 900 Millionen Euro. Das würde deutlich unter den zwei Milliarden Dollar (rund 1,7 Mrd Euro) liegen, von denen in jüngsten Medienberichten die Rede war.