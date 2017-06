Rock am Ring Telekom startet neues Musikangebot mit 360-Grad-Livestream von Konzerten

Die Telekom launcht im Zuge des "Rock am Ring"-Festivals ihr neues Musikangebot "Magenta Musik 360". Wer das Angebot nutzt, kann dank eines 360-Grad-Livestreams virtuell an Konzerten teilnehmen, obwohl er nicht vor Ort ist oder keine Tickets mehr bekommen hat.

Fans können die Festival-Acts online, per Android- oder iOs-App sowie bei Entertain TV im 360-Livestream in Aktion sehen. Gelauncht wird das Feature während des Rock-am-Ring-Festivals, das vom 2. bis 4. Juni stattfindet. Dort treten beispielsweise Die Toten Hosen oder System of A Down auf, deren Shows über Magenta Musik 360 übertragen werden. Wer es nicht schafft, den Livestream pünktlich aufzurufen, kann sich den Auftritt im Nachhinein einen Monat lang auf der Website des Features ansehen . Später soll es auch ein kostenpflichtiges Angebot geben."Magenta Musik 360 ist die Zukunft des Musik-Entertainments, denn wir erfüllen die individuellen Wünsche von Musikfans. Mit der innovativen 360-Grad-Technologie bieten wir die Möglichkeit, in ganz neuer Dimension Teil von einzigartigen Musikereignissen zu sein", so Michael Schuld, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing der Telekom Deutschland. Außerdem können Kunden des Mobilfunktarifs "Magenta Eins" über das neue Musikerlebnis Tickets für ausgewählte Konzerte buchen, bevor der offizielle Verkauf startet.Partner der Telekom bei der Aktion ist das Medienunternehmen Live Nation sowie Tech-Riese Samsung. Lars-Oliver Vogt, der Geschäftsführer von Live Nation, hält Großes auf Magenta Musik 360: "Produkte sind erfolgreich, wenn Sie den Menschen nutzen. Wir sind überzeugt, gemeinsam mit der Telekom ein Paket für die Magenta-Eins-Kunden entwickelt zu haben, das weltweit einmalig ist. Optimaler Zugang zu den begehrtesten Konzertkarten, Top-Konzerte als Livestream, dazu die wichtigsten Festivals. Ich glaube, es hat noch nie ein so auf die Bedürfnisse der Musikfans zugeschnittenes Angebot gegeben". bre