Roborace Wie die autonome Rennserie Tech- und Software-Firmen zum Motorsport locken will

Für die Köpfe hinter Roborace - CEO Denis Sverdlov und Chefdesigner Daniel Simon - ist die Rennserie nicht weniger als eine Plattform für die weltbesten Ingenieure, um die Entwicklung der Software hinter selbstfahrenden Autos weiter voranzutreiben. "Damit machen wir einen weiteren großen Schritt in der Verbesserung der fahrerlosen Technologie", so Sverdlov in seiner Keynote zur Präsentation des Fahrzeugs in Barcelona. Roborace bietet daher eine offene KI-Plattform, die es Firmen erlaubt, ihre eigene Software für autonomes Fahres zu entwickeln und so die Grenzen der Technologie voranzutreiben.

CEO Denis Sverdlov, Designer Daniel Simon und Formel-E-Chef Alejandro Agag (v.l.) beim Launch-Event (Bild: Roborace)

Captain America". Diese autonom fahrenden Autos fahren demnächst in einer eigenen Rennserie um die Wette. #mwc17 pic.twitter.com/6MyqKCdx9x — Giuseppe Rondinella (@g_rondinella) 27. Februar 2017

Dabei ist die Serie als "competetion of intelligence" entworfen - das heißt, alle Teams werden äußerlich das gleiche Robocar verwenden. So soll sichergestellt werden, dass bei der Hardware Chancengleichheit herrscht und sich alle Bemühungen auf die Weiterentwicklung der Software konzentrieren. Das Hirn des Fahrzeugs bildet die KI-Technologie Drive PX 2 von Hersteller. Die Motoren und Akkus der elektrisch betriebenen Robocars liefert die britische Firmastellt die Reifen. Zu den Sponsoren der Serie gehören zudem Lego, Visa, DHL und Allianz. Designt hat die Karosserie der Deutsche, Entwickler der futuristischen Fahrzeuge aus Hollywood-Filmen wie "Tron Legacy", "Oblivion" und "Bis dato hatte Roborace seine Demonstrationen mit einem noch funktionaler gestalteten Prototypen "Devbot" abgehalten - in der Regel im Rahmen der elektrischen Rennserie Formel E. Zuletzt geschah das beim E-Prix in Buenos Aires, wo ein Fahrzeug beim ersten autonomen Rennen überhaupt allerdings einen Unfall verursachte (siehe Video). fam